Bewaffneter überfällt Supermarkt: Täter flüchtig

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag einen Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost überfallen. Laut Polizei betrat der mutmaßliche Täter den Laden in der Langen Rötterstraße kurz vor Mitternacht. Er hatte eine Schusswaffe dabei und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Nach dem Vorfall suchten die Beamten mit einem Großaufgebot nach dem ganz in schwarz gekleideten Flüchtigen - bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.