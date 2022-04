Bewaffneter Überfall auf Mannheimer Wettbüro: Fast 12.000 Euro erbeutet

per Mail teilen

Nach einem brutalen Raubüberfall in Mannheim fahndet die Polizei nach dem Täter. Dieser hatte eine große Summe Geld erbeutet.

Ein unbekannter, männlicher Täter hat am späten Ostersonntag ein Wettbüro im Quadrat D3 in Mannheim überfallen und dabei rund 12.000 Euro erbeutet. Die Tat hat sich gegen 23 Uhr ereignet, nachdem alle Gäste das Wettbüro verlassen hätten, teilte die Mannheimer Polizei am Ostermontag mit.

Der Täter habe demnach den Thekenbereich betreten und den dort arbeitenden Angestellten mit einer Pistole bedroht, die er am Hosenbund getragen habe. Dieser solle die Eingangstür schließen und den Tresor öffnen, so die Forderung des Mannes.

Fast 12.000 Euro Beute - Mitarbeiter eingesperrt

Der Mitarbeiter befolgte laut Polizei die Anweisungen des Täters und öffnete den Tresor, woraufhin der Täter das darin befindliche Bargeld entnahm. Auch die Kasse am Tresen habe er vollständig geplündert. Die Summe der Beute betrage insgesamt fast 12.000 Euro.

Im Anschluss habe der Täter den Angestellten in einem Toilettenraum eingesperrt und sei in unbekannte Richtung vom Tatort geflohen. Der Angestellte habe sich nach einigen Minuten selbst befreien können und anschließend die Polizei verständigt. Diese sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat liefern können.