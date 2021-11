Bevölkerungsprognose 2040

Die Stadt Mannheim wächst in den kommenden 20 Jahren immer weiter. Das geht aus einer aktuellen Bevölkerungsprognose hervor. Demnach werden für das Jahr 2040 in knapp 20 Jahren in der Quadratestadt rund 18.200 Personen mehr wohnen als heute, ein Plus von 5,7 Prozent. Grund dafür sind hauptsächlich Zuzüge. Spitzenreiter im Wachstum ist mit einem Plus von knapp 125 Prozent der Stadtteil Franklin - dank der neuen Wohnbebauung auf der ehemaligen Militärfläche. Bis 2016 wohnten hier rund 500 Menschen, den Höchststand erreicht Franklin voraussichtlich im Jahr 2026 mit knapp 8.800 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Bevölkerungsprognose liefert wichtige Daten für den Wohnungsbau, Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen und den Nahverkehr.