Die Bettensteuer hat in Mannheim eine handfeste Auseinandersetzung in einem Hotel in der Innenstadt ausgelöst. Polizei brachte die renitenten Hotelgäste aufs Revier.

In Mannheim hat die Bettensteuer für einen heftigen Streit in einem Innenstadthotel gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gab es am Dienstag eine Auseinandersetzung direkt an der Rezeption des Hotels. Eine Mitarbeiterin hatte zwei Hotelgäste auf die Bettensteuer aufmerksam gemacht, die sie noch bezahlen sollten.

Fingernägel im Spiel

Als eine weitere Hotelangestellte die Sache klären wollte und dazukam, griff die 23-jährige Frau sie an und zerrte sie hinter dem Tresen an den Haaren zu Boden, so die Polizei. Anschließend fügte sie ihr mehrere Kratzer mit den Fingernägeln zu und schlug auf sie ein. Ihr 20-jähriger Begleiter versuchte die beiden Frauen zu trennen und stellte sich zwischen die Kämpfenden und die restlichen anwesenden Hotelmitarbeiter. Damit wollte er offenbar verhindern, dass diese in die Auseinandersetzung eingriffen. Schließlich kam die alarmierte Polizeistreife dazu und brachte die beiden streitlustigen Hotelgäste aufs Revier. Die beiden erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Bettensteuer im März 2024 eingeführt

In Mannheim gilt seit März 2024 eine sogenannte Beherbergungssteuer. Sie beträgt 3,5 Prozent des Netto-Übernachtungspreises. In vielen anderen Städten gibt es so eine Steuer ebenfalls, dort wird sie oft als Bettensteuer bezeichnet. Die Erträge sollen nach städtischen Angaben "zum Erhalt der vielfältigen Angebote und Leistungen der Stadt Mannheim" eingesetzt werden. Laut Stadt sind die Einnahmen nicht zweckgebunden und fließen in den Gesamthaushalt ein.