Polizei zieht bei Hockenheim betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntagabend auf der A61 bei Hockenheim mit seinem Sattelzug im aufgeweichten Grünstreifen stecken geblieben. Er war offenbar stark betrunken.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer war am späten Sonntagabend auf der Autobahn 61 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs gewesen. Dort sei Zeugen aufgefallen, dass er Schlangenlinien gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Von der Autobahn fuhr der Mann dann auf die Landstraße 722 in Richtung Speyer (Rheinland-Pfalz) ab. Dort geriet er in den aufgeweichten Grünstreifen, der Sattelzug blieb stecken.

Polizei: Lkw-Fahrer bei Hockenheim war unkooperativ

Als die Polizei vor Ort eintraf, habe der Mann stark betrunken gewirkt. Weil er kein Deutsch sprach und unkooperativ gewesen sei, habe man vor Ort keinen Alkoholtest machen können, so der Polizeisprecher weiter. Allerdings habe man im Führerhaus eine Whiskyflasche gefunden. Der Fahrer musste mit auf das Polizeirevier. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Wie hoch der Alkoholspiegel im Blut war, ist noch nicht bekannt.

Die Bergung des feststeckenden Lkw gestaltete sich schwierig René Priebe

Landstraße wegen Bergung des Lkw vorübergehend gesperrt

Um den Lkw aus dem aufgeweichten Seitenstreifen zu ziehen, war unter anderem die Feuerwehr im Einsatz. Dafür war die L722 vorübergehend gesperrt.