Die Polizei hat in Heidelberg einen betrunkenen Linienbus-Fahrer gestoppt. Eine Autofahrerin hatte gemeldet, dass der Bus Schlangenlinien fuhr. Es waren mehrere Fahrgäste an Bord.

Polizisten haben am Mittwochmorgen den 32-jährigen Fahrer eines Linienbusses am Heidelberger Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, weil der Bus auffällig vom Stadtteil Emmertsgrund kommend über die B3 in Richtung Heidelberg gefahren war. Laut Polizei waren mehrere Fahrgäste im Bus.

Busfahrer hatte fast ein Promille Alkohol im Blut

Als der Bus an der nächsten planmäßigen Haltestelle am Hauptbahnhof hielt, wurde er bereits von den Beamten einer Polizeistreife erwartet. Schon nach dem Öffnen der Türen, sei ihnen Alkoholgeruch entgegengeschlagen. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Atemtest vor Ort und einen weiteren auf dem Polizeirevier. Er ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Der Busfahrer durfte nicht weiterfahren. Nach Angaben der Polizei gilt für die Beförderung von Fahrgästen ein absolutes Alkoholverbot. Den Mann erwartet ein hohes Bußgeld.