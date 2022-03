Die Polizei hat am Dienstagabend einen 35-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit 2,6 Promille Alkohol am Steuer saß. Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern von Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) nach Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs und fiel bei einer Kontrolle durch den starken Alkoholgeruch auf, so die Polizei. Weil er aggressiv wurde, legten ihm die Beamten Handschellen an. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und schalteten wegen der Kinder das Jugendamt ein.