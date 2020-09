per Mail teilen

Vor dem Mannheimer Landgericht läuft derzeit ein Prozess wegen bandenmäßigen Betrugs. Der Angeklagte soll im Internet Ferienwohnungen angeboten haben, die er gar nicht besaß. Laut Staatsanwaltschaft soll er fast eine Viertelmillion Euro erbeutet haben.

Am Dienstag wurden mehrere Zeugen gehört, die auf die Masche des 27 Jahre alten mutmaßlichen Betrügers hereingefallen waren: Ein Zeuge erzählte vor Gericht, er hatte für sich und seine Frau eine Ferienwohnung auf Mallorca gebucht. Kostenpunkt: rund 3.000 Euro. Weil er noch eine Fragen gehabt habe, habe er bei der angegebenen Telefonnummer angerufen. Dort habe es aber immer nur geheißen, der Vermieter sei gerade außer Haus.

Ungereimtheiten bei der Buchung

Ein anderer Zeuge wollte zusammen mit Freunden ebenfalls nach Mallorca fliegen und hatte dort eine Finca gebucht. Als er nach ein paar Tagen noch keine Reiseunterlagen bekommen hatte, sei es ihm komisch vorgekommen. Auch weil er die Finca noch bei anderen Reiseanbietern entdeckte – und sie dort zur Buchungszeit teils schon vergeben war.

Daraufhin hätten sie nach Sicherheiten gefragt und einen Mietvertrag zugeschickt bekommen. Daraufhin hätten sie das Geld - insgesamt knapp 1.500 Euro - überwiesen und letztlich verloren.

In Mannheim läuft derzeit ein Prozess wegen groß angelegten Betrugs mit Ferienwohnungen

Bezahlte Haushaltsgeräte werden nie geliefert

Neben den Fake-Webseiten für Ferienwohnungen soll der Angeklagte auch noch einen Fake-Shop im Internet betrieben haben. Hier wollten am Dienstag im Prozess gehörte Zeugen Waschmaschinen oder Klimageräte kaufen. Sie seien über Facebook auf die Angebote aufmerksam geworden. Nach ihrer Aussage haben die Angebote alle sehr seriös ausgesehen: mit Bestellbestätigung, Rechnung und Liefertermin.

Die Käufer sollten das Geld per Vorkasse überweisen und dann die Ware bekommen – nur kam diese eben nie. Auf Nachfrage hieß es, es habe Probleme mit dem Fahrer gegeben. Der zweite Liefertermin sei dann auch nicht eingehalten worden, woraufhin die Opfer für weitere Nachfragen blockiert worden seien.

Insider gibt Einblicke in Betrugs-Maschinerie

Über die Strategie der Betrüger gab am Dienstag ein weiterer Zeuge Auskunft. Er steht selbst gerade wegen Betrugs mit Fake-Webseiten für Ferienwohnungen in einem anderen Verfahren vor Gericht. Seiner Aussage nach arbeiten bei der Betrugsmasche mehrere Menschen zusammen: Einer kümmert sich um die Webseite, einer kommuniziert mit den "Kunden" und einer verwaltet die Bankkonten.

Die Konten würden mittels gefälschter Identitäten eröffnet. Gefälschten Ausweise dafür könne man im Internet und Darknet relativ leicht kaufen. Mit den gefälschten Dokumenten ließe sich dann mit einem Post- oder Videoidentverfahren ein Konto bei einer Onlinebank eröffnen.

Betrüger vernetzen sich anonym über das Internet

Damit das Geld, das die Opfer auf die Konten überweisen, dann auch abfließen könne, werde es häufig in Bitcoins getauscht. Das mache es den Ermittlern sehr schwer, herauszufinden, wohin das Geld geflossen ist. Was die Ermittlungen ebenfalls schwierig mache, sei, dass sich die Betrüger untereinander nicht persönlich oder mit Namen kennen. Sie kommunizieren ausschließlich über das Internet und verwenden dabei Pseudonyme, so der Zeuge. Das mache es für die Polizei nochmal schwieriger, die Täter zu finden.

Für den Prozess sind noch neun weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird frühestens im November erwartet.