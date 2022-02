Bewährungsstrafe für Paketboten in Heidelberg

Das Amtsgericht Heidelberg hat einen Mann wegen Diebstahls zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Paketbote hatte sich bei seinen Auslieferungen mehrfach selbst "bedient".

Nach Angaben des Gerichts hatte der Paketfahrer vor allem Geschäfte in der Heidelberger Hauptstraße beliefert. Dabei hat er sich dem Gericht zufolge aus Paketen oder Retouren in über 30 Fällen selbst bedient und Waren gestohlen.

Prozess in Heidelberg: Angeklagter gesteht alle Taten

Die Waren hatte der Mann laut Gericht teilweise sogar selbst bestellt. Deshalb flog er am Ende auf. Er hatte bei einem Geschäft für Smart-Watches per Mail nach bestimmten Modellen gefragt. Diese wurden dann von dem Geschäft bestellt. Sie kamen aber nie an, weil der Paketfahrer sie selbst an sich genommen hatte – statt sie auszuliefern. Zu seiner Beute gehörten auch hochwertige Bekleidung und Schuhe.