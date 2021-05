Die Polizei meldet einen Serienbetrug in Banken in der Region. Den Angaben zufolge erbeutete der Tatverdächtige mit gefälschten Dokumenten in mehreren Banken unter anderem in Heidelberg, Eppelheim und Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) über 50.000 Euro. Der Mann soll bei seinen Beutezügen weiße Einmalhandschuhe getragen und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen überregional agierenden Betrüger handeln, der in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach in Bayern und Baden-Württemberg in ähnlicher Weise aufgetreten ist. Personenbeschreibung: Circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Glatze, blonde Augenbrauen.