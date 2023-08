Bahnbetriebswerk Heidelberg: Vom Lokschuppen zum Kulturschuppen

Gebäude in der Bahnstadt werden saniert und um Neubauten ergänzt

In Heidelberg entsteht am Rand der Bahnstadt im alten Bahnbetriebswerk ein Kulturzentrum der besonderen Art: Es ist privat, kommerziell und will Kulturraum für viele sein.

Das neue Kulturzentrum wird etwas Besonderes: Die Ziegelsteinbauten sind 1927 von der Reichsbahn errichtet worden, um Loks und Waggons zu warten. Die Bausubstanz hat Qualität, sagen die Architekten. Rund 61 Millionen Euro fließen in das Projekt, eine private Investorengruppe sorgt für die Basisfinanzierung. Nach Fertigstellung soll das Bahnbetriebswerk auf rund 15.000 Quadratmetern Raum für Unternehmen, Initiativen, Veranstaltungen, Musik, Ausstellungen oder Tanz bieten. Initiator und Bauherr ist das Heidelberger Architektenbüro LoebnerSchäferWeber. Einige Zwischenhöfe werden überdacht SWR Rund 70 Prozent der Fläche seien schon vermietet, obwohl das Ganze erst 2027, also zum hundertjährigen Bestehen des Bahnbetriebswerks fertiggestellt sein soll. Schon seit einiger Zeit können Räume im bereits fertigen Teil des Altbaus gemietet werden. Einige Konzerte im Rahmen des Enjoy Jazz-Festivals sind im Oktober und November im Betriebswerk. Der Anstoß für das Projekt am Rand des neuen Stadtteils Bahnstadt direkt hinter einem Möbelhaus kam, als das Architektenbüro LoebnerSchäferWeber, das den benachbarten Tankturm betreibt, Platz suchte. Einige Meter weiter im alten Bahnbetriebswerk wurden die Architekten fündig. Das Bahnbetriebswerk ist im Krieg teilweise zerstört worden. Die hellen Werkgebäude werden wieder aufgebaut und der Werkturm im Hintergrund kommt hinzu. Die braun eingezeichneten Gebäude sind Bestandsgebäude, die saniert werden AAg LoebnerSchäferWeber Die Heidelberg Entwicklungsgesellschaft EGH verkaufte das Grundstück, und seit 2017 wird gebaut. Das Gebäude bekommt im Altbau eine grundlegende Erneuerung, vier im Krieg zerstörte langgestreckte Werkhäuser werden neu aufgebaut, und ein fünftes Gebäude kommt dazu, ein Werkturm. Insgesamt bietet das Ensemble dann Platz für 500 bis 600 Menschen zum temporären Wohnen und Arbeiten. Eine Gastronomie ist geplant, um die hungrigen Kreativen zu versorgen. Klar, dass auf dem Dach auch eine Photovoltaikanlage installiert wird. Schon jetzt können einige fertiggestellten Räume genutzt werden SWR Es entstehen Büros und Werkstätten, Läden, Ateliers und Bühnen, Co-Working Spaces, eine Kindertagesstätte, die Gastronomie, ein Club, ein Gästehaus sowie Kommunikations-, Spiel- und Sporträume, dazu Höfe und Plätze. Die Mauern des früheren Bahnbetriebswerks sind dick, sie genügen heute noch hohen Ansprüchen an Energieeffizienz, und das ohne aufwendige Technik, erklärt der Architekt Armin Schäfer vom Heidelberger Büro LoeberSchäferWeber. Grüne wollen Infrastrukturfonds Die Stadt Heidelberg hat keine Anteile, will aber vielleicht mit einem Infrastrukturfonds für Kulturschaffende helfen - nicht nur für das Bahnbetriebswerk, sondern in der ganzen Stadt. Auf Antrag der Grünen soll der Gemeinderat beschließen, einen solchen Fonds einzurichten, damit Initiativen und Künstler sich die Miete leisten können. Denn das Bahnbetriebswerk soll Einnahmen erzielen. Das Bahnbetriebwerk liegt hinter Gewerbebauten am Rand des neuen Stadtteils Bahnstadt - mit Sicht auf den Warmwasserspeicher der Stadtwerke SWR Die Internationale Bauaustellung IBA hat bei der Planung Anschubhilfe geleistet. Unter dem Motto: "echt.menschlich.gemeinsam" soll das Bahnbetriebswerk zu einem Ort werden, der Arbeiten und Leben, Kultur und Gemeinschaft zusammenbringt. Hier noch einige Eindrücke aus einem Video der Bahnbetriebswerk GmbH.