Der Neubau des Betriebshofs in Heidelberg wird wegen Platzmangels zur teuren Herausforderung. Erste Entwürfe wurden Dienstag rund 50 Interessierten vorgestellt.

Der Neubau des Betriebshofs in Heidelberg-Bergheim, in dem Busse und Bahnen abgestellt und gewartet werden, hat ein Problem: Der Platz auf dem bisher schon genutzten Gelände reicht nicht für die zukünftig rund 50 Straßenbahnen unterschiedlicher Länge. 32 Bahnen könnten dort Platz finden, sechs weniger als vorher. Bislang sind es noch 38 Bahnen.

Der Rest müsste künftig an zwei Stellen in Heidelberg ausgelagert werden. Die beiden dezentralen Standorte sollen an der Haltestelle Rohrbach-Süd und an der Berufsschule in Wieblingen sein.

Grüne wollen nur einen dezentralen Abstellplatz

Die Grünen wollen allerdings am Donnerstag im Gemeinderat beantragen, auf den dezentralen Ausweichplatz zu verzichten, schreiben sie auf ihrer facebook-Seite.

Auf den Abstellplatz für acht Bahnen in Heidelberg-Rohrbach zu verzichten, sei theoretisch wohl noch möglich, sagte rnv-Sprecher Moritz Feier dem SWR. Aber dann gebe es keinen Puffer mehr. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erarbeitet die Pläne für den Neubau und ist Vorhabenträger. Die dezentralen Abstellflächen seien wegen des Platzmangels zudem zwingend für den Baubeginn in Heidelberg-Bergheim

Die Rhein Neckar Verkehr GmbH plant den Neubau am bisherigen Standort, der auch ein zweites Geschoss und die Nutzung der Dachflächen vorsieht rnv/Stadt Heidelberg

Kosten für Betriebshof Heidelberg steigen

In jedem Fall bleibt der Betriebshof zu eng. Ein Grund ist der Brandschutz. Wegen der Vorgaben braucht man mehr Fläche für das Abstellen elektrisch betriebener Busse und Dienstfahrzeuge und dazu Trennwände. Das geht nur mit einer zweiten Ebene, sagt die rnv. Deshalb sollen alle gummibereiften Fahrzeuge, Busse und Autos, auf dem Dach parken - mit einem Dach darüber. Die baulichen Voraussetzungen und die Rampen im Gebäude sind teuer. Die Kosten schnellen mindestens um 30 Prozent in die Höhe - auf über 100 Millionen Euro.

Gemeinderat folgte gescheitertem Bürgerentscheid

Der grün dominierte Gemeinderat hatte sich 2021 für den Neubau am alten Standort Bergheim und gegen einen Neubau im etwas außerhalb gelegenen Stadtteil Ochsenkopf entschieden. Die Pläne, den Betriebshof in den Stadtteil Ochsenkopf zu verlagern, waren indirekt an einem Bürgerentscheid aus dem Jahr 2019 gescheitert.

Obwohl der Bürgerentscheid die erforderliche Mindest-Stimmenzahl, das sogenannte Quorum, um tausende Stimmen verfehlte, entschied der Gemeinderat im Sinne der Bürgerinitiative gegen den Ochsenkopf und wählte die komplizierte Variante des Ausbaus des alten Standorts.

Die Emil-Maier-Straße neben dem Betriebshof soll ein Park werden. SWR

Weitere umfangreiche Pläne

Gleichzeitig soll der Neubau am alten Standort jeden Menge weitere Aufgaben erfüllen. Wo heute die Emil-Maier-Straße neben dem Betriebshof verläuft, soll ein Park entstehen. Der Randbereich der Dachfläche des Betriebsgebäudes soll intensiv begrünt werden. Großflächige Photovoltaikanlagen sind ebenfalls geplant.