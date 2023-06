Betreibt der Heidelberger Afrika-Chor kulturelle Aneignung?

per Mail teilen

In Heidelberg gibt es seit 20 Jahren einen Afrika-Chor. Dort singen weiße Männer und Frauen in bunten Trachten afrikanische Lieder. Aber: Ist das nicht kulturelle Aneignung?

Zwei Chöre treten an diesem Abend in der Evangelischen Kirche in Ladenburg auf. Thabang Mokoena aus Südafrika und Eva Buckmann sind die beiden Chorleiter.

Eva Buckmann leitet den Moko-Chor Heidelberg, Thabang Mokoena aus Südafrika den Lessedi Show Choir. Dass es kulturelle Aneignung gibt, sagt Eva Buckmann, ist völlig unbestritten – aber nicht in ihrem Chor. Sie selbst ist mit einem Mann aus Ghana verheiratet und ist immer wieder in Afrika.

"Wir haben Kinder zusammen, die sich in beiden Kontinenten wirklich wohlfühlen und hin und her gehen. Ich finde den Vorwurf der Aneignung ehrlich gesagt Schwachsinn."

"Interesse für andere Kulturen zeigt Respekt"

So drastisch wie Eva Buckmann würde es Thabang Mokoena nicht ausdrücken, aber auch er kann mit der Debatte um kulturelle Aneignung nicht viel anfangen. Wenn Weiße afrikanische Lieder singen, findet er das gut. Für ihn ist das ein wichtiger Austausch zwischen den Kulturen: Er hat auch nicht das Gefühl, dass ihm Eva und ihr Chor irgendwas wegnehmen.

“Wenn wir sehen, wie die Weißen in unserer Sprache singen – Dann zeigt das Respekt”

Die Chöre aus Heidelberg und Südafrika gehen zusammen auf Tournee

Christina und Alex sind ein Paar und langjährige Chormitglieder. Sie finden, dass man heutzutage schnell in den Verdacht gerät, kulturelle Aneignung zu betreiben.

"Es geht nicht um Weiße oder Schwarze. Es geht darum, ob man sich etwas aneignet, was einem nicht gehört. Wir lernen von ihnen die Kultur und geben sie auch so wieder und versuchen, keine Klischees zu bedienen. Wir versuchen das, was sie uns beibringen, möglichst genauso wiederzugeben."

Heidelberger Chor wird mit offenen Armen empfangen

Der Heidelberger Moko-Chor ist immer mal wieder in Südafrika unterwegs. Wo auch immer Eva Buckmann und ihr Chor auftauchen, sagt sie, gibt es ein großes Hallo. Schräge Blicke, weil sie als Weiße afrikanische Lieder singen, haben die Heidelberger noch nie abbekommen. Eher im Gegenteil. "Wenn ich in Afrika bin", erzählt Eva Buckmann, "erlebe ich es immer mal wieder, dass ich von der Polizei angehalten werde. Denen singe ich dann ein Lied in ihrer Sprache vor. Sie rufen dann alle anderen Polizisten - und die finden das Klasse."

Es wäre spannend zu sehen, was passiert, wenn Thabang Mokoena versuchen würde, deutsche Verkehrspolizisten bei einer Kontrolle mit Helene Fischer zu besänftigen.