Bei einem Schmorbrand in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen zwei über 90 Jahre alte Bewohner verletzt worden. Das Feuer war kurz vor 3 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung des Ehepaars ausgebrochen. Laut Polizei war der Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Das Ehepaar wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.