Erneutes Besuchsverbot in Neckar-Odenwald-Kliniken

Von Mittwoch an gilt in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen (beide Neckar-Odenwald-Kreis) ein erneutes Besuchs- und Begleitungsverbot. Als Grund nennt die Klinikleitung die dramatisch gestiegene 7-Tages-Inzidenz. Sie lag am Dienstag bei über 1000. Man habe sich die Entscheidung zu dem Besuchs- und Begleitungsverbot nicht leicht gemacht, heißt es bei den Neckar-Odenwald-Kliniken, die Maßnahme sei aber mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen unumgänglich. Bis mindestens 20. Februar dürfen Patientinnen und Patienten also keinen Besuch mehr empfangen oder sich bei der Aufnahme von jemandem begleiten lassen. Ausgenommen vom Besuchsverbot sind Eltern, die ihre stationär behandelten Kinder besuchen möchten, außerdem Angehörige von Sterbenden. Väter dürfen weiterhin bei der Geburt ihres Kindes dabei sein, und Mutter und Neugeborenes nach der Geburt besuchen.