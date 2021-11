Besuchsverbot an allen Mannheimer Akut-Kliniken

Wegen der deutlich gestiegenen Infektionszahlen sind ab sofort am Mannheimer Uniklinikum, am Theresienkrankenhaus und am Diakonissenkrankenhaus keine Besuche mehr möglich.

Die Hoffnung war groß, dass es in diesem Winter anders werden würde - aber jetzt gibt es erneut Einschränkungen an allen drei Mannheimer Akut-Kliniken. Das allgemeine Besuchsverbot wurde nach Angaben des Universitätsklinikums in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vereinbart. Ausnahmen nur in besonderen Fällen Begleitpersonen sind bei ambulanten Terminen ebenfalls nur noch in besonderen Fällen erlaubt. Ausnahmen gibt es bei Geburten, Notfällen und kranken Kindern; außerdem bei Patientinnen und Patienten mit psychischer Beeinträchtigung sowie für Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken. Das Universitätsklinikum Mannheim hat erneut ein Besuchsverbot erlassen SWR 3.500 akute Infektionsfälle Nach Angaben des Mannheimer Gesundheitsamtes gibt es derzeit mehr als 3.500 akute Infektionsfälle. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind kürzlich vier Menschen: zwei über 80-Jährige, ein über 70-Jähriger und ein über 50-Jähriger. 2G-Regel in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis Bisher ist in der Region nur Mannheim von dem Besuchsverbot betroffen. In den Heidelberger Krankenhäusern und den GRN-Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis gilt nach wie vor die 2G-Regel mit Maskenpflicht.