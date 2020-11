per Mail teilen

Ab Montag gilt aus Infektionsschutzgründen in allen Mannheimer Krankenhäusern erneut ein allgemeines Besuchsverbot. Das teilte unter anderem das Uniklinikum Mannheim am Freitag mit. Grund seien die deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Ausnahme: Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken könnten nach Absprache mit dem behandelnden Arzt Zutritt erhalten. Bei Kindern ist pro Patient eine Begleitperson zugelassen, ebenso in der Notaufnahme sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung. Auch bei Geburten ist weiterhin eine Begleitung durch eine nahe stehende Person möglich.