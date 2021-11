Besuchsstopp in Kliniken

Angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen haben die Kliniken der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Ab Montag dürfen Besucher dann nur noch in sehr wenigen und streng reglementierten Ausnahmen in die Klinik – und das nur unter 2G-plus-Bedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lage in den Kliniken sei sehr ernst, die Intensivstationen ausgelastet und die Infektionszahlen stiegen weiter. Man arbeite an der Belastungsgrenze, planbare Eingriffe würden verschoben. Um sowohl Patienten als auch Mitarbeitende zu schützen, habe man sich entschieden, ein generelles Besuchsverbot zu verhängen – wohl wissend, dass das eine zusätzliche Belastung für die Patienten und Patientinnen sei.