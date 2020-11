per Mail teilen

An den Neckar-Odenwald-Kliniken gilt wegen der aktuellen Corona-Lage ab Montag ein Besuchsverbot. Mindestens zwei Wochen lang soll das Verbot in Buchen und Mosbach gelten.

Grund für das Besuchsverbot sind die stark gestiegenen Infektionszahlen. Es gelten einige Ausnahmen: Eltern dürfen ihre kranken Kinder weiterhin besuchen und auch Angehörige von Sterbenden dürfen in die Kliniken. Im Krankenhaus Buchen können Partner von Schwangeren weiterhin bei der Geburt ihres Kindes dabei sein. Diese Besucher dürfen keine Corona-Symptome zeigen und keine Kontakte zu positiv getesteten Personen gehabt haben.

Der Stellenwert der Kontakte zu Angehörigen für die Patienten ist den Verantwortlichen bewusst, doch muss hier sorgfältig zwischen dem Nutzen und dem Risiko sowie Zusatzaufwand abgewogen werden. Pressemitteilung der Neckar-Odenwald-Kliniken

Viele Corona-Fälle in Neckar-Odenwald-Kliniken

Das Krankenhaus Buchen eröffnet am Montag eine weitere Isolierstation mit 14 Betten. Die beiden bestehenden Corona-Isolierstationen in Buchen und Mosbach sind fast vollständig ausgelastet, erklärte die Klinikleitung. Im Zahlen: In Buchen werden sechs Patienten auf der Isolierstation behandelt, Mosbach sind es zehn (Stand Freitagnachmittag).