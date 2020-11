per Mail teilen

Gute Nachrichten für Angehörige von Patienten, die in den Krankenhäusern in Mannheim stationär behandelt werden: Ab Mittwoch haben Besucher dort wieder Zutritt. Allerdings mit Einschränkungen.

Die Verantwortlichen des Universitätsklinikums, des Theresienkrankenhauses, der Sankt Hedwig-Klinik und des Diakonissenkrankenhauses in Mannheim haben am Dienstag ihre Besuchsregeln bekannt gegeben - nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg.

Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung

So könne jeder Patient, "der voraussichtlich mindestens fünf Tage im Krankenhaus verbringen muss, jeden Tag zwischen 16 und 19 Uhr einen einstündigen Besuch empfangen", teilte das Uniklinikum Mannheim mit. Dabei solle möglichst immer der gleiche Besucher kommen.

Jeder Besucher müsse – wie vom Land vorgeschrieben – vor dem Betreten des Klinik-Geländes "eine Besucher-Selbstauskunft zu SARS-CoV-2 und eine Verpflichtungserklärung ausfüllen", so das Klinikum. Darin werden Symptome abgefragt, die auf eine Infektion hindeuten und Informationen zum hygienisch korrekten Verhalten beim Besuch gegeben. Die Besucher müssen zudem eine Kontaktadresse oder Telefonnummer angeben.

In Coronazeit insgesamt "Glück gehabt"

Die Vertreter der Mannheimer Krankenhäuser nutzten am Dienstag die Gelegenheit für einen Corona-Rückblick: Insgesamt habe man Glück gehabt und sei glimpflich durch die bisherigen Coronazeiten gekommen. Man habe es in den vergangenen Wochen geschafft, im untersten Fallzahlen-Bereich bei Infektionen pro 100.000 Einwohner zu bleiben.

Krankenhäuser wollen Betrieb wieder hochfahren

Von den rund 470 registrierten Fällen seien 90 Patienten in den Kliniken behandelt worden. Die Kooperation zwischen den einzelnen Häusern habe dabei immer sehr gut funktioniert. Jetzt wollen die Klinken den Betrieb langsam wieder hochfahren, um dem normalen Versorgungsauftrag nachkommen zu können. So weit wie möglich teste man alle Patienten vor der Aufnahme auf Corona. Nach wie vor, so das Klinikum, werden Verdachtsfälle streng isoliert vom übrigen Betrieb behandelt.

Besucher mit Zutritt in Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim

In den GRN-Kliniken und Betreuungszentren in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim (alle Rhein-Neckar-Kreis) sind Besuche bereits wieder erlaubt. In den Senioren- und Betreuungszentren darf jeder Bewohner höchstens zwei Besucher empfangen, die sich vorher anmelden müssen. Die Besuchszeit ist auf 30 Minuten begrenzt. Es gelten Abstandsregeln, Maskenpflicht und die Pflicht zur Händedesinfektion. Pro Zimmer darf sich außer den Patienten maximal ein Besucher aufhalten.