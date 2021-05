Besuche in Krankenhaus sind in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis wieder möglich - wenn auch eingeschränkt. In Mannheim können Patienten ab dem 1. Juni wieder Besuch empfangen.

In allen Kliniken gilt: Wer grippeähnliche Symptome hat, darf nicht zu Besuch kommen. Das Heidelberger Uniklinikum erlaubt einen Besucher pro Patient und Tag - allerdings erst ab dem fünften Tag des stationären Aufenthaltes. Besuche sind grundsätzlich zwischen 16 und 18 Uhr möglich. Am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin in Heidelberg bleibt der Besuchsstopp bestehen. Mitaufgenommene Begleitpersonen sind auch weiterhin möglich, es darf aber immer nur ein Elternteil anwesend sein. Besuche am UKHD unter Auflagen wieder möglich❗☝ Vor dem Hintergrund der aktuell stetig sinkenden Infektionszahlen sind...Posted by UniversitätsKlinikum Heidelberg on Monday, May 24, 2021 GRN-Kliniken: Eingeschränkter Besuch möglich Auch in den GRN-Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim sind Besuche wieder eingeschränkt möglich. Erlaubt ist ein Besucher pro Tag, aber immer nur ein Besucher je Zimmer gleichzeitig. Montags bis freitags sind die Besuchszeiten von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Neckar-Odenwald-Kliniken nur mit Anmeldung In den Neckar-Odenwald-Kliniken müssen sich Besucher vorher anmelden. Besuchszeiten sind zwischen 16 und 19 Uhr. Neue Besuchsregelung ab 25.05.2021!Posted by Neckar-Odenwald-Kliniken on Friday, May 21, 2021 Wie das Landratsamt mitteilte, konnte das Besuchsverbot wegen der sinkenden Corona-Infektionszahlen aufgehoben werden. Seit Ende November 2020 waren Krankenhaus-Besuche nur in wenigen Ausnahmefällen möglich gewesen. Für alle Kliniken gilt: Besucher brauchen einen aktuellen negativen Test, müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Alle Besucherinnen und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. In Mannheim weiterhin Besuchsverbot In Mannheimer Krankenhäusern sind ab dem 1. Juni wieder Besucher erlaubt - sowohl am Universitätsklinikum, als auch dem Theresien- und Diakonissenkrankenhaus. Eine Person am Tag darf kommen, sie muss zuvor aber festgelegt werden. Zwingend ist auch hier ein negativer Covid19-Test, vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion.