Besuche an Mannheimer Krankenhäusern wieder möglich

Im Mannheimer Universitätsklinikum sowie im Theresienkrankenhaus und im Diakonissenkrankenhaus sind ab Dienstag wieder Besuche möglich. Patienten, die auf einer Normalstation liegen, nicht an Covid 19 erkrankt sind und sich länger als fünf Tage im Krankenhaus aufhalten, können laut Klinikum einen maximal zweistündigen Besuch bekommen - zwischen 13 und 19 Uhr. Es gilt Maskenpflicht. Außerdem müssen die Besucher einen tagesaktuellen Corona-Negativtest vorweisen. Am Heidelberger Universitätsklinikum ist seit Ende März pro Patient ein Besucher pro Tag für maximal eine Stunde zugelassen. Unabhängig vom Impf- oder Genesenstatus ist auch hier ein tagesaktueller Antigenschnelltest von einer zertifizierten Teststelle nötig. Besuchszeit in Heidelberg ist von 14 bis 18 Uhr.