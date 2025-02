Abendakademie Mannheim: Deutliche Kürzungen bei Sprachkursen für Migranten

per Mail teilen

Für viele Volkshochschulen war es ein Schock: Zum Jahreswechsel hat die Bundesregierung die Förderung von Berufssprachkursen für Migranten deutlich gekürzt – mit massiven Folgen.

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern – und viele Migranten suchen dringend einen Job. Das Problem: Vielen fehlen ausreichende Deutschkenntnisse. Und genau da setzen die Berufssprachkurse an, die vor allem von Volkshochschulen, aber auch von anderen Bildungsträgern angeboten werden. Weil die Bundesregierung die Förderung dieser Kurse aber massiv zurückgefahren hat, mussten viele Volkshochschulen im Land ihre Angebote massiv zusammenstreichen.

Entestzen bei der Abendakademie Mannheim

Die Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie ist entsetzt. Ursprünglich, sagt Susanne Deß, wollte ihre Einrichtung im ersten Quartal 2025 zwölf Berufssprachkurse anbieten – jetzt ist es nur noch einer. Mehr als 100 Migranten, für die bereits ein Platz reserviert war, gingen laut Abendakademie leer aus.

Gute Sprachkenntnisse für Jobsuche entscheidend

Für viele Berufe, in denen dringend Fachkräfte gesucht werden, wie z. B. in der Pflege, in Kindertagesstätten oder auch im öffentlichen Nahverkehr, wird ein höheres Sprachniveau vorausgesetzt – nachgewiesen wird das über ein sogenanntes B2 Sprachzertifikat. Wer es nicht hat, hat bei der Suche nach einem Arbeitsplatz oft schlechte Karten.