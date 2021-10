Bernhard Vogel zu Gast bei CDU-Festakt

Prominenter Gastredner am Sonntag beim CDU-Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Mannheim: Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel war auf Einladung der CDU-Kreisverbände und Gemeinderatsfraktionen von Mannheim und Ludwigshafen gekommen. Vogel ist der einzige Politiker, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war - in Rheinland-Pfalz und Thüringen. In seiner Rede sagte der 88-Jährige, dass in der ersten Zeit in Thüringen telefonieren schwieriger gewesen sei als regieren. Die Verwaltung, der Rechtsstaat, die Wirtschaft - alles musste aufgebaut werden. Die Wiedervereinigung bezeichnete er als "alles in allem gelungen", es bleibe aber manches zu tun.