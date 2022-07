Ein freilaufender Hund hat am Mittwochnachmittag in der Nähe der Grillhütte "Wambolder Sand“ in Bensheim (Kreis Bergstraße) zwei Rehkitze gerissen. Eines der Kitze sei verendet, so die Polizei. Ein Zeuge habe eine Frau gehört, die nach ihrem Hund gerufen habe, den sie offenbar nicht unter Kontrolle brachte. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach weiteren Zeugen.