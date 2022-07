Ein 26 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Bensheim (Kreis Bergstraße) auf offener Straße bei einem Angriff von drei Männern durch einen Messerstich verletzt worden. Der Grund für die Attacke ist laut Polizei noch unklar. Der 21 Jahre alte Begleiter des Messer-Opfers sei geschlagen und am Kopf verletzt worden, so die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise.