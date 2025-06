Bei einem Verkehrsunfall in Bensheim (Kreis Bergstraße) ist am Dienstag eine 15 Jahre alte Jugendliche von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Ursache ist unklar.

Eine 15-Jährige ist am Dienstag in Bensheim Opfer eines schweren Verkehrsunfalls geworden. Laut Polizei kam es in einem Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und dem Mädchen. Die Ursache ist unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 15-jährige Schülerin die Straße dort überqueren wollen. Dabei wurde sie von dem Lkw erfasst, am Steuer saß ein 70 Jahre alter Fahrer.

Rettungshubschrauber bringt Jugendliche ins Krankenhaus

Die Jugendliche zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Unfallsachverständigen eingeschaltet. Der Bereich rund um die Unfallstelle am Kreisverkehr zwischen Bensheim und Heppenheim war zeitweise für Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.