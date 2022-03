Benefizmatinee von Theater und Orchester für Ukraine

Rund 40 000 Euro hat eine Benefizmatinee am Sonntag in Heidelberg für die Arbeit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft erbracht. Eine entsprechende Bilanz gaben das Theater und das Orchester Heidelberg bekannt. Gemeinsam mit der Stadt hatte die Bühne zu der Solidaritätsveranstaltung für die Opfer des Ukrainekrieges eingeladen. Laut Theater und Orchester wurden die Ticketspenden in Höhe von 16.700 Euro von Mäzenen aufgestockt. Auch Gastronomie und Personal habe auf Bezahlung verzichtet. Nach Angaben der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft konnten bereits in den vergangenen Tagen 36 Großsendungen mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt und die Versorgung der Geflüchteten in Heidelberg sicher gestellt werden.