Unbekannte Betrüger haben eine 85-Jährige in Heidelberg um Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro betrogen. Laut Polizei riefen sie bei der Seniorin an und behaupteten, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Deshalb sei eine Kaution fällig. Da die Frau kein Bargeld hatte, übergab sie einer Frau an ihrer Haustür ihren gesamten Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt.