Im Mannheimer Werk des Landmaschinenbauers John Deere ist am Mittwoch der zweimillionste Traktor vom Band gelaufen. Zur feierlichen Enthüllung kam die Vorstandsspitze aus den USA.

Zwei Millionen Traktoren aus Mannheim - das wollte der Landmaschinenbauer John Deere am Mittwoch gebührend feiern. Zur Enthüllung reiste unter anderem Vorstandschef John C. May aus den USA an. Experten werteten das als deutliches Zeichen der Stärkung für den Standort Mannheim.

Neue Lackieranlage sichert 3.000 Arbeitsplätze

Den besonderen Anlass nutze John Deere ebenfalls, um seine neue Lackieranlage im Mannheimer Werk zu präsentieren. Dafür hat das Unternehmen Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt. Mit der neuen Anlage sollen Lärm, Abgase, Wasser und Abfälle eingespart werden. Zudem sichere der Neubau rund 3.000 Arbeitsplätze.

Größte Traktoren-Fabrik in Europa

Das Werk Mannheim ist die größte Traktoren-Fabrik in Europa. Der amerikanische Mutterkonzern hatte 1956 die Aktien-Mehrheit beim ehemaligen Mannheimer Traktoren-Unternehmen Lanz übernommen.