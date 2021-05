Die Polizei hat eine Bande gefasst, die mit Baustelleneinbrüchen in der Region großen Schaden angerichtet hat. Acht Tatverdächtige, sieben Männer und eine Frau, sitzen wegen schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft. Laut Polizei sollen sie bei ihren Raubzügen einen Schaden von etwa 700.000 Euro angerichtet haben. Die Verdächtigen waren in bislang 50 ermittelten Fällen in Baustellen oder Firmen in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis und Südhessen eingebrochen. Sie stahlen Baumaschinen und Werkzeuge, wie Rüttelplatten, Sägen, Schleif- und Schneidegeräten, Bohrmaschinen sowie Motorräder und ein hochwertiges Auto. Die Beute haben sie laut Staatsanwaltschaft an 15 Abnehmer in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis weiterverkauft. Eine Vielzahl der gestohlenen Baumaschinen wurden beschlagnahmt und gegen die verdächtigen Hehler Ermittlungsverfahren eingeleitet.