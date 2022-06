Unbekannte haben am Wochenende auf einer Baustelle in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) randaliert und einen Schaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Die Personen sollen einen Bagger, Gipsfaser- und Putzträger-Platten sowie Fensterteile scheinbar mutwillig zerstört haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie sollen außerdem Elemente eines Bauzauns in einen angrenzenden Bach geworfen und Werkzeug und Warnleuchten gestohlen haben.