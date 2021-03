Ein Baumstamm aus dem Weinheimer Wald ist der wertvollste des Rhein-Neckar-Kreises. Das wurde jetzt bei der sogenannten Nadelwertholzsubmission in Eberbach ermittelt. Bei der traditionellen Veranstaltung des Kreisforstamts des Rhein-Neckar-Kreises präsentieren Waldbesitzer jährlich wertvolle Nadelholz-Stämme und bieten sie Käufern aus der ganzen Welt an. Der wertvollste Stamm ist in diesem Jahr eine Lärche aus dem Weinheimer Stadtwald in der Nähe des Weinheimer Ortsteils Rippenweier. Der Stamm erzielte einen Preis von 690 Euro je Festmeter. Käufer der etwa 120 Jahre alten Lärche ist ein Furnierhersteller aus Bayern. Dort wird der Stamm in hauchdünne Furnierblätter gesägt, die später als optische Oberfläche im Innenausbau oder für elegante Möbel und Türen dienen.