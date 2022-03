Baukran-Ausleger stürzt auf Mehrfamilienhaus in Mannheim

Der Ausleger eines Baukrans ist am Donnerstagmittag in Mannheim-Rheinau auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Der Schaden ist enorm, so die Polizei.

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, ist der Ausleger eines Baukrans, der auf einer Baustelle in der Stengelhofstraße im Stadtteil Rheinau aufgestellt war, auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus gestürzt. Dabei wurden die beiden Dachgeschosswohnungen komplett zerstört, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Dachgeschoss-Wohnungen wurden durch den Kran massiv beschädigt. Priebe Gebäudeteile stürzten herunter Laut Polizei brach der Baukran, der außer Betrieb war, unterhalb des Auslegers aus bislang unbekannten Gründen durch. Durch herabgestürzte Gebäudeteile wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, die entlang der Straße geparkt waren. Das Bauamt und das Gewerbeamt der Stadt Mannheim ermitteln. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, dürfte laut Polizei jedoch "immens" sein.