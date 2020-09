Eine Millionen Bäume in Deutschland pflanzen – dieses Ziel hat das Mannheimer Baumarktunternehmen Bauhaus zum 60-jährigen Jubiläum. Es ist unübersehbar, dass es dem deutschen Wald schlecht geht, erklärt das Unternehmen. Bauhaus will in seinem Jubiläumsjahr gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. über eine Million Bäume pflanzen und so dem Wald helfen. Auch für die Pflege der Setzlinge in den kommenden Jahren ist gesorgt, so ein Sprecher von Bauhaus. Ab Herbst beginnen die bundesweiten Pflanzaktionen.