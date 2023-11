In Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) entsteht die größte Sortieranlage für Kunststoffabfälle zum chemischen Recycling in Europa. Am Montag war offiziell Baubeginn.

Die neue Sortieranlage in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) soll nach Angaben der beteiligten Unternehmen ein Meilenstein in Sachen Kunststoff-Recycling werden - und das nicht nur deutschland-, sondern europaweit. Auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen Gelände im Walldürner Industriepark sollen künftig in einer Halle die Kunststoffe so sortiert werden, dass anschließend mit einem neuen chemischen Verfahren sehr viel mehr Material als bisher weiterverwertet werden kann.

Investoren sind der österreichische Ölkonzern OMV und das deutsche Abfallunternehmen Interzero, die Anlage soll rund 170 Mio Euro kosten und in zwei Jahren fertig sein.

Hohe Investition für den Neckar-Odenwald-Kreis

Am Montag war Spatenstich im Walldürner Industriegebiet. Peter Hauk (CDU), baden-württembergischer Minister für den ländlichen Raum, begrüßte das Engagement der beiden europaweit tätigen Unternehmen für den Neckar-Odenwald-Kreis und die Gemeinde Walldürn. Hauk dankte besonders der Kommune, die sich als Standort für das neue Sortierwerk angeboten hatte, obwohl solche Anlagen immer auch Einschränkungen für die Bewohner mit sich brächten.

"Jeder will Recycling, aber keiner möchte es vor der Haustür haben."

Der baden-württembergische Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), Vertreter der beiden Unternehmen, Landrat Achim Brötel (CDU) sowie der Walldürner Bürgermeister Meikel Dörr (parteilos) machen den ersten Spatenstich. SWR

Eine derart hohe Investition sei im Neckar-Odenwald-Kreis selten, sagte Landrat Achim Brötel (CDU) zu der Neuansiedlung in Walldürn. Der Walldürner Bürgermeister Meikel Dörr (parteilos) betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Anlage für die Stadt. Auch die geplanten 120 neuen Arbeitsplätze kämen den Bürgern der Region zugute, so Dörr.

In Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) soll die europaweit größte Sortieranlage für chemisches Recycling für Kunststoffe entstehen. Die Bagger rollen bereits über das Gelände. SWR

Europaweit neues Verfahren

Mit einer neuen Recyclingtechnologie können nach Angaben des Unternehmens OMV Kunststoffe aus dem gelben Sack und der gelben Tonne wiederverwertet werden, die bisher nicht recycelt werden konnten. In der Walldürner Anlage soll der Plastikmüll für das chemische Recycling vorbereitet und dann in eine andere Anlage nach Österreich transportiert werden. Dort sollen bisher nicht wiederverwertbare Kunststoffe mit einem chemischen Verfahren in Pyrolyse-Öl umgewandelt werden, das dann wiederum zur Herstellung von neuem Kunststoff eingesetzt wird.

Das Ziel: Bessere Recyclingquoten

Bisher können in Deutschland nur rund 60 Prozent der gesammelten Plastikabfälle auch tatsächlich recyclet werden, 40 Prozent des Plastikmülls gehen weiterhin in die Müllverbrennung. Schon lange wird nach einer Lösung gesucht, mehr Kunststoff wiederzuverwerten. Allein durch die neue Anlage in Walldürn wollen die beiden Unternehmen OMV und Interzero die bundesweite Recyclingquote bei Kunststoff um drei Prozent erhöhen.

Noch immer landen rund 40 Prozent des Mülls aus dem gelben Sack und der gelben Tonne in Müllverbrennungsanlagen. Die neue Sortieranlage in Walldürn soll diese Quote verbessern. SWR

Gerüche und Lärm sollen vermieden werden

Sortiert werden in der neuen Anlage auch all die Abfälle, die schon jetzt in einem bereits bestehenden Sortierwerk in unmittelbarer Nachbarschaft angeliefert werden. Insofern werde sich der Lkw-Verkehr im Walldürner Industriegebiet zwar erhöhen, allerdings nicht signifikant, so ein Unternehmenssprecher. Die Lastwagen liefern demnach den Plastikmüll bis in die geschlossene Halle, wo er dann sortiert und bis zur Abholung gelagert wird. Auch Gerüche und Lärm sollen so für die Umgebung vermieden werden.