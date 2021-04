In Schwetzingen-Hirschacker beginnen die Bau-Arbeiten für die Unterführung des neuen S-Bahn-Haltepunkts. Dabei wird es nach Angaben der Deutschen Bahn zeitweise sehr laut. Hintergrund sind die Rammarbeiten für die Personenunterführung an dem neuen Haltepunkt mit zwei Bahnsteigen. Dadurch sei es auch möglich, dass die Anwohner Vibrationen im Boden spüren. Laut Bahn soll das aber nach aktuellem Stand alles tagsüber passieren. Außerdem soll der Lärm durch die Wahl der Baumaschinen begrenzt werden. Vor zwei Wochen war nach fast 13 Jahren Planung der erste Spatenstich für den Bau des neuen S-Bahn-Haltepunkts erfolgt. Er ist eine von zwei geplanten neuen S-Bahn-Stationen in Schwetzingen auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe. Der Haltepunkt Hirschacker soll zum Fahrplanwechsel 2022 in Betrieb gehen.