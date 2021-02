per Mail teilen

Auf der B37 zwischen Hirschhorn (Kreis Bergstraße) und Neckarsteinach beginnen die Bauarbeiten. Das Land Hessen lässt dort die Fahrbahn erneuern. Autofahrer müssen sich bis voraussichtlich Ende April auf Behinderungen einstellen. Vorgesehen sind vier Bauabschnitte. Während der vorbereitenden Baumaßnahmen für die Erneuerung der Fahrbahn wird der Verkehr auf der B37 zunächst zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Voraussichtlich ab Mitte März wird dann in den Bauphasen zwei und drei die Fahrbahndecke erneuert. Dazu muss die B37 für etwa vier Wochen halbseitig gesperrt werden. Der aus Richtung Eberbach kommende Verkehr wird über die B45 und die Landesstraße über Beerfelden und das Finkenbachtal nach Hirschhorn umgeleitet. In der letzten Bauphase ist laut HessenMobil nochmals eine Fahrbahneinengung für rund zwei Wochen notwendig. Die Baukosten von rund 2,6 Millionen Euro trägt der Bund.