Baustelle auf A6 - Staus und Behinderungen bis Oktober

Auf der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim müssen Autofahrer ab Donnerstag mit Behinderungen rechnen. Dort wird auf einer Strecke von sechs Kilometern die Fahrbahn saniert.

Die eigentlichen Arbeiten am Belag der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) beginnen zwar erst im Juli. Doch vorher müsse die Betonschutzwand zwischen den Fahrbahnen entfernt und dann der Mittelstreifen befahrbar gemacht werden, heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH. Dafür würden zunächst die drei Fahrstreifen in Richtung Mannheim verengt. Später stehe die Verengung der Fahrspuren in Richtung Heilbronn an.

A6 Richtung Mannheim ab Juli nur zweispurig

Wenn im Juli die Hauptarbeiten beginnen, wird der Verkehr Richtung Norden auf die bereits sanierte Gegenfahrbahn gelenkt und ist dann nur noch zwei-, statt dreispurig. Im gesamten Baustellenbereich gelte eine reduzierte Geschwindigkeit, so die Autobahn GmbH.

Rastanlage auf A6 bei Hockenheim soll erreichbar bleiben

Bis Ende Oktober sollen neben dem Fahrbahnbelag auch mehrere Brücken über die Autobahn und eine Unterführung in Stand gesetzt werden. Außerdem werden neue Leitplanken installiert und die Entwässerung verbessert, heißt es. Die Zufahrt zur Rastanlage "Am Hockenheimring" soll die ganze Zeit über möglich sein.