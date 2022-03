Batik - bunt und schrill im Heidelberger Textilmuseum

Bunt war die Zeit, ein bisschen schrill und oft Batik. Ja, diese tollen T-Shirts, selbst gefärbt und ein bisschen Hippie. Darum dreht sich eine Ausstellung im Heidelberger Textilmuseum.

Batik war mal eine ganz große Mode-Nummer, in den Tagen von Flower Power und den wilden 70er Jahren nach der Hippie-Ära in den USA. Das Heidelberger Textilmuseum erinnert an diese "Batik-Mode". Es präsentiert die wildesten Stücke aus der Batik-Kollektion von Monika Erben, die von 1970 bis 1978 mit ihrer Familie in Singapur lebte und dort beim Besuch einer Batikfabrik auf die Idee kam, modische Batik-Kollektionen an die Frau zu bringen. Es sind bunte Unikate, heute im Museum, aber damals mutig und ganz im Stil der Zeit.