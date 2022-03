per Mail teilen

Wegen eines Corona-Ausbruchs im Kader der MLP Academics Heidelberg sind zwei Spiele des Basketball-Bundesligisten abgesagt werden. Wie der Aufsteiger bekanntgab, hat sich bei PCR-Tests am Montag herausgestellt, dass mindestens neun Spieler der Kurpfälzer mit dem Coronavirus infiziert sind. Daher habe die Basketball-Bundesliga dem Heidelberger Antrag auf Verlegung des Spiels am Donnerstag in Ludwigsburg sowie des für Sonntag geplanten Heimspiels gegen Frankfurt zugestimmt. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.