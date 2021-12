Mutmaßlicher Banken-Betrüger vor Gericht

Ein 51-Jähriger muss sich von heute an wegen mehrfachen Banken-Betrugs in Millionenhöhe vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Er soll zahlreiche Dokumente gefälscht und als angeblicher Unternehmer Kunden getäuscht haben. Dem Mann wird ein nahezu unüberschaubares Geflecht an unterschiedlichsten Betrugsmaschen vorgeworfen. Ab 2016 soll er sich zunächst mit gefälschten Unterlagen und angeblichen Sicherheiten, Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro erschlichen haben. Teilweise soll das Geld tatsächlich ausgezahlt worden sein. Mit einer ähnlichen Masche soll er ab 2019 dann noch einmal bei Banken im Rhein-Neckar-Raum versucht haben, an Darlehen in Höhe von 15 Millionen Euro zu kommen - allerdings erfolglos. Zwischenzeitlich habe sich der Angeklagte selbst angezeigt. Doch die Betrügereien sollen weitergegangen sein: Mit Hilfe einer Scheinfirma soll er 2019 und 2020 Käufer um sechsstellige Summen beim Verkauf von Photovoltaikanlagen gebracht haben. Aufgrund des komplexen Verfahrens wird ein Urteil frühestens im März 2022 erwartet.