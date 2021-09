per Mail teilen

Ein Mann muss sich am Mittwoch vor dem Mannheimer Amtsgericht wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Er soll laut Gericht drei Komplizen gehabt haben, die sind allerdings flüchtig. Im September 2019 soll die Bande der Anklage zufolge mehrfach in eine Firma eingebrochen haben. Dort sollen die Täter über 1.000 Kilogramm Bunt-Metalle gestohlen haben. Das Urteil soll noch am Mittwoch verkündet werden.