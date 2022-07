Bei Bauarbeiten im Bereich der Industriestraße in Bammental ( Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagvormittag eine Gasleitung beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei musste der Bereich um die Gefahrenstelle weiträumig evakuiert werden. Insgesamt mussten etwa 70 Personen das Industriegebiet vorsorglich verlassen. Die Reparaturarbeiten waren am Nachmittag abgeschlossen, einige Zeit später wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, so die Polizei