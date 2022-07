Freie Fahrt im Bahnhof Mannheim: Oberleitungsschaden behoben

Der Schaden an einer Oberleitung, der am Mannheimer Hauptbahnhof am Dienstag teilweise zu Chaos geführt hatte, ist behoben. Das hat eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitgeteilt.

Demnach rollen auch alle Fernzüge inzwischen wieder durch den Mannheimer Hauptbahnhof. Bis etwa 17 Uhr am Mittwochnachmittag mussten einige der überregionalen Züge noch umgeleitet werden. Mannheim Stundenlang Störungen im Fernverkehr Defekte Oberleitung bei Mannheim: Laut Bahn Schaden bis Mittwochnachmittag behoben In Mannheim kamen am Dienstag Züge wegen eines Oberleitungsschadens zu spät oder gar nicht im Hauptbahnhof an. Nun scheint sich die Lage laut Deutscher Bahn aber zu normalisieren. mehr... Ursache für Oberleitungsschaden weiter unklar Im Laufe des Mittwochabends werde sich auch die Taktung des Bahnverkehrs normalisieren, soll heißen, dass es dann zu keinen Verspätungen mehr wegen des Oberleitungsschadens kommen werde. Wie der Schaden entstanden ist, sei allerdings nach wie vor unklar. Zuletzt stand die Möglichkeit im Raum, dass es bei einem Zug ein Problem mit einem Stromabnehmer gegeben habe, der die Oberleitung geschädigt haben könnte. Viele Reisende waren in Mannheim gestrandet Reisende nach Störung am Mannheimer Hauptbahnhof SWR Wegen der defekten Oberleitung war der Fernverkehr von und nach Mannheim zeitweise stark beeinträchtigt: Die Züge konnten den Mannheimer Hauptbahnhof erst im Laufe des Tages wieder anfahren, allerdings nicht alle. Zwischenzeitlich mussten für einige Strecken Ersatzbusse eingesetzt werden. Zahlreiche Reisende waren in Mannheim gestrandet, weil sie ihre Anschlusszüge nicht nehmen oder ihre reise gar nicht erst antreten konnten.