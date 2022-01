Bahntrasse Mannheim - Karlsruhe: Offener Brief an Bahn

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting sowie zahlreiche Oberbürgermeister und Bürgermeister von Kommunen entlang der Bahnstrecke Mannheim - Karlsruhe haben sich mit einem Forderungskatalog an die Deutsche Bahn gewandt. Die Entscheidungen sollten transparent und mit nachvollziehbaren Argumenten getroffen werden, so die Unterzeichner in ihrem Brief. Die linksrheinische Seite dürfe von den Überlegungen nicht vorzeitig ausgeschlossen werden. Zudem müsse um jeden Preis vermieden werden, dass einzelne Kommunen von der Trasse zerschnitten werden. Auch Tunnellösungen müssen schon im jetzigen Verfahren berücksichtigt werden, heißt es. Besonders wichtig sei der Lärmschutz. Zwischen Mannheim und Karlsruhe sind zwei zusätzliche Bahngleise geplant, der genaue Trassenverlauf ist noch offen.