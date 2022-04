Mannheimer Bahnhofsmission hilft ukrainischen Geflüchteten

Es ist viel los am Mannheimer Hauptbahnhof. Mehrere hundert Geflüchtete aus der Ukraine kommen hier täglich an und brauchen Hilfe. Die meisten wollen aber weiter.

Geflüchtete aus der Ukraine sind auf ihrer Flucht vor dem Krieg in ganz Europa unterwegs. Viele von ihnen fahren mit dem Zug. Rund 200 bis 300 Menschen kommen täglich am Mannheimer Hauptbahnhof an.

Die meist ehrenamtlichen Helfer der Bahnhofsmission Mannheim informieren vor Ort, wie es weitergehen kann und versorgen die Menschen mit Essen und Getränken.

Viele wollen nach Frankreich weiter

Viele Ukrainer wollen weiter nach Paris, weil es dort eine große ukrainische Comunity gibt. Mannheim ist für die Reisenden nur eine Zwischenstation.

Das Ganze geht seit Wochen so und die Schicksale bewegen die Helfer vor Ort.

Schlepper sprechen junge Frauen an

Ein großer Teil derjenigen, die hier ankommen sind Frauen und Kinder. In letzter Zeit kommt es öfter vor, dass junge Frauen direkt am Bahnhof von Schleppern angesprochen werden, berichtet, die Leiterin der Bahnhofsmission in Mannheim. In solchen Fällen werde die Bundespolizei informiert.