Bahn soll Bahnhof endgültig freigeben

Wie kann die Stadt Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) ihr historisches Bahnhofsgebäude nutzen oder vermarkten? Mit dieser Frage hat sich am Montagabend erneut der osterburkener Gemeinderat befasst. Das Gremium erteilte Bürgermeister Jürgen Galm den Auftrag, weiter mit der Bahn als früherer Besitzerin des Gebäudes zu verhandeln, damit sie bis spätestens 2025 das Gebäude endgültig verlässt. Die Stadt Osterburken hat das riesige Bahnhofsgebäude zwar von der Bahn gekauft, die Bahn ihrerseits nutzt das Gebäude aber teilweise noch. So sind in vier Räumen im Erdgeschoss elektrische und elektronische Anlagen unter anderem für Bahnhofsuhren, Lautsprecher und Funk untergebracht, außerdem ist das gesamte Bauwerk noch an die Stromversorgung der Bahn angeschlossen. All das verhindert bisher eine Vermarktung oder eine sinnvolle Nutzung des Bahnhofs durch die Stadt oder einen Investor, klagt die Stadt seit Jahren. Deswegen wünscht man sich im Osterburkener Rathaus schon lange, dass die Bahn sich endgültig aus dem Bahnhof zurückzieht.