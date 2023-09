Mann in Sinsheim beinah von S-Bahn erfasst

In Sinsheim hat ein Mann die Gleise überquert und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Der Zugführer einer herannahenden S-Bahn leitete gerade noch eine Schnellbremsung ein.

Am Haltepunkt Sinsheim/Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es am späten Freitagabend fast zu einem Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Mann gekommen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der Mann die Gleise überquert. Der Zugführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Außerdem entdeckte er noch jemanden neben den Gleisen.

Deutsche Bahn meldet möglichen Zusammenstoß

Der Mann schaffte es nach Angaben der Bundespolizei gerade noch vor dem Zug über die Gleise. Es war so knapp, dass der Zugführer im ersten Moment geglaubt hatte, er hätte den Mann erfasst. Die Deutsche Bahn habe der Bundespolizei einen möglichen Zusammenstoß zwischen Zug und einem Menschen gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Bundes- und Landespolizei, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zum Haltepunkt aus.

Mann kommt kurzzeitig ins Krankenhaus

Die Einsatzkräfte fanden den Mann, der die Gleise überquert hatte, verletzt vor. Er war zwar nicht von dem Zug erfasst worden, aber gestürzt. Er kam kurzzeitig ins Krankenhaus. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, teilte die Bundespolizei mit.

Die zweite Person, die der Zugführer neben den Gleisen gesehen hatte, konnte nicht gefunden werden.