Bahn weist Rassismus-Vorwurf zurück und entschuldigt sich

Die Deutsche Bahn AG hat Rassismusvorwürfe gegen Mitarbeiter ihrer Security am Mannheimer Hauptbahnhof zurückgewiesen. Hintergrund ist ein Vorfall aus der vergangenen Woche. Eine Gruppe ukrainischer Geflüchteter, die der Volksgruppe der Sinti und Roma angehören, war bei ihrer Ankunft von den Bahnmitarbeitern nicht in einen für Geflüchtete bereitgehaltenen Rückzugsraum gelassen worden. Flüchtlingshelfer, die den Vorfall miterlebten, hatten darüber empört in den sozialen Medien berichtet. Die betreffenden Bahnmitarbeiter hätten sich nun aber für ihr Vorgehen entschuldigt, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Deutschen Bahn. Man bedauere ausdrücklich, dass es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Rückzugsraum für Geflüchtete des Mannheimer Hauptbahnhofes zu Missverständnissen gekommen sei. Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt seien Grundwerte der Deutschen Bahn. Die Ukrainer waren später vom DRK abgeholt und in eine Unterkunft gebracht worden.